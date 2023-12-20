المنع من دخول السعودية 10 سنوات| "السياحة" توجه تحذيراً مهماً لراغبي الحج: هذا الفعل غير قانوني

تطلق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحذيرًا هامًا لجميع المواطنين الذين يفكرون في أداء الحج السياحي، حيث تشير إلى أن تأشيرات الزيارة والسياحة لا تجيز لحامليها أداء الفريضة.

فإن الالتزام باللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج ضروري لتجنب المشاكل والمخاطر التي قد تواجهها الفرد خلال هذه الرحلة الدينية.

تنظيمات الحج في المملكة العربية السعودية

وتشير غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى أن اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج تمنع حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة من أداء الحج.

ويأتي هذا التحذير في سياق الحملة التوعية التي يشرف عليها غرفة السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.