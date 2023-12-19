عبدالسند يمامة: سنجهز مرشحا للتواجد في الانتخابات الرئاسية 2030

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعد بقوة للتواجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكن لن يترشح بحكم السن، وترك الفرصة للجيل الجديد ليأخذ مكانه وفرصته، موضحا أنه سيعمل على إعداد الحزب، وإعداد كوادره ليكون متواجد مرشح في 2030، ولن يكون عبد السند يمامة.

حديث عن الانتخابات الرئاسية 2030

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن سنه لا يسمح للترشح في انتخابات 2030، وهو يرغب في إعطاء فرصة للجيل الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن حزب الوفد سيبحث عن كوادر مميزة، وأسماء قادرة على التواجد في الانتخابات المقبلة، وسيتم التعاون لتهيئة البيئة ليرشح الحزب مرشح جديد في الانتخابات المقبلة، موضحا أنه لم يطلب أي شيء خاص بصفته رئيسا لحزب الوفد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث معه عن ضرورة أن يكون لهم دور في المشاركة في الحياة السياسية من أجل مصر خلال الفترة المقبلة.