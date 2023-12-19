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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على المتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"،  وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً، وذلك للمساعدة  على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،  مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وكان قد التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بخريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة على مستوى الجمهورية لإعداد القيادات الشابة من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام .

جاء ذلك حضور محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث رحب محافظ المنوفية ، بأبنائه الشباب والفتيات ، معرباً عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة بالمنظومة التعليمية  ومقدماً لهم خالص تهانيه القلبية ، مثمناً أهداف البرنامج الرئاسى والذى يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية ، كونهم باكورة التغيير المنشود ونواة حقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة ، مؤكدا على أن القيادة السياسية تولى إهتماماً بالغاً بالشباب إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لأبنائه والوقوف بجانبهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لإستكمال مسيرتهم القيادية ، مشيراً إلى حرصه التام والمستمر على الدفع  بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكافة أجهزة المحافظة والمشاركة فى صنع اتخاذ القرار ،وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . 

وخلال اللقاء ، أدار محافظ المنوفية لقاءً مفتوحاً معهم وتم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا  التى تهم المواطنين ، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم الدفع بالقيادات الشبابية والنسائية بعدد من الوظائف القيادية داخل الجهاز الإدارى للمحافظة ، وذلك من خلال  تولى مناصب رئيس مدينة ونائب للمدينة  وغيرها من الوظائف ، بالإضافة إلى دعم القيادات النسائية من خلال تنفيذ برنامج المراة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية .

من جانبهم، أعربوا عن سعادتهم بلقاء محافظ المنوفية بهم وحرصه على الإستماع لأرائهم وطموحاتهم ، مثمنين مجهودات المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية الهامة التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم ١٠٠٠ مدير مدرسة مدير مدرسة

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رضا حجازي: مواد تعليمية وتدريبية مجانية لطلاب المدارس على موقع الوزارة


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