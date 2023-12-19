استقالة كيفن مكارثي من منصبه كنائب في الكونجرس الأمريكي

أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي استقالته من منصبه كنائب في الكونجرس الأمريكي، وفقا لما نشرته "الحرة".

يذكر أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين، الذين خدموا سابقًا في الجيش أو المخابرات قد حثوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل عاجل.

كتب المشرعون، وجميعهم ديمقراطيون، في رسالة إلي بايدن: أن “ارتفاع عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية أمر غير مقبول ولا يتماشى مع المصالح الأمريكية، كما أنه لا يخدم قضية الأمن لحليفتنا إسرائيل”.