هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن نحو 500 جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه بعد عملية طوفان الأقصى، تدهورت الحالة النفسية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيبوا بأمراض نفسية كثيرة، لافتة إلى أن البعض تهربوا من أداء مهمتهم العسكرية.

كما أصيب وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين بسبب أحداث 7 أكتوبر، وقال بن كسبيت المحلل السياسي بقناة الـ 12 العبرية: وزير العدل يعاني نوع من الاكتئاب والانهيار العقلي والأزمة، وربما يشعر بتحمل المسؤولية، وهناك حديث أنه سيقدم استقالته.