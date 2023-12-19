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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل علي إعداد برامج تطوير تواكب سوق العمل بكافة المراحل الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية و الاجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

و قال الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة  انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة  باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة . 

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات  بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.
كما تحرص جامعة حلوان خلال هذه البروتوكولات علي تطوير قطاع البحث العلمي و العمل علي تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الاجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين و تحقيق اهداف التنمية  

وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

كما وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

بالإضافة إلي بروتوكول تعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة  لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

كما وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

بجانب توقيع جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، وتهدف المذكرة الى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

كما استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، ويأتى ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

الجامعات الأجنبية الجامعات الدولية الجامعة للدراسات العليا والبحوث العملية التعليمة المجالات العلمية والبحثية

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