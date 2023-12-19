كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار سعيد قبل مواجهة أوراوا فى مونديال الأندية

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الخميس، استعدادًا لمبارة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

وتقام مباراة الأهلى وأوراوا الياباني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.