نسخة 4G.. ريلمي تطلق رسميًا Realme C67 بمعالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق هاتف Realme C67 نسخة 4G بمواصفات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

بحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme C67 4G يأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.72 بوصة، مع جودة +FHD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

يقدم هاتف ريلمي Realme C67 4G مستشعر من نوع Samsung ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع إمكانات تكبير 3x إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

كما يضم هاتف ريلمي Realme C67 4G شاشة مع نوتش على شكل ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، وطبقة Mini Capsule 2.0 التي تعرض الإشعارات ومعلومات حالة النظام حول كاميرا الصور الشخصية.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C67 4G بمعالج من نوع Snapdragon 685 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن بقوة 33 وات، مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 4.0.