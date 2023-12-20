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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 ديسمبر للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أنشطة التحوّل من الاعتماد المؤسسي إلى «البرامجي»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريًا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 

 

ومن هذه الدورات يقدم  المركز يوم ٢٤ ديسمبر برنامجًا تدريبيًا عن أنشطة التحول من الاعتماد المؤسسي الي الاعتماد البرامجي


ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

وقد نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة حفظ القرآن الكريم، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد “قنديل” أن الجامعة تهتم بتنوع الأنشطة الطلابية والثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تساهم في اكتشاف المواهب الدينية وتعميق الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم، فضلًا عن ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى الطلاب.

 

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أن المسابقة جاءت في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة هي حفظ القرآن كاملًا، ونصف القرآن، والعشر أجزاء، والخمس أجزاء.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي :مسابقة الخمس أجزاء: المركز الأول - سميرة فرحان، كلية العلوم. المركز الثاني - مهاب عفت، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. المركز الثالث - علي السعيد، كلية الطب.

مسابقة العشر أجزاء: المركز الأول - يمنى عبد الناصر، كلية الفنون الجميلة. المركز الثاني - كريمة عماد، كلية الآداب. المركز الثالث - عبد الرحمن توفيق، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.  

مسابقة نصف القرآن: المركز الأول - يمنى عبد التواب، كلية الآداب. المركز الثاني - ماهر هشام، كلية هندسة حلوان. المركز الثالث - محمد صالح، كلية الآداب.

مسابقة القرآن كاملًا: المركز الأول - مريم عبد الإله، كلية الطب. المركز الثاني - أنس أشرف، كلية الآداب. المركز الثالث - هدى محمد، كلية التمريض.

وترأس لجنة التحكيم الشيخ هشام رمضان عبد الوهاب إمام وخطيب مسجد الجامعة، الشيخ عبدالله عمر عبدالحميد  إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الشيخ / عبدالله فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وأشرف على تنظيم المسابقة كل من الأستاذ هشام رفعت القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

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