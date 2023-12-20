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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسلا تتخذ هذا الإجراء.. الصدام يحتدم بين إيلون ماسك ورئيس ديزني

الصدام يحتدم بين
الصدام يحتدم بين إيلون ماسك ورئيس ديزني

قررت شركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك إزالة تطبيق +Disney من شاشات سيارات تسلا، وذلك وسط تصاعد حدة الصدام بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر. 

 

وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإن عدد من مالكي سيارات تسلا نشروا على منصة X  “لقطات شاشة” تظهر شاشات الفيديو الخاصة بالسيارات والتي تظهر أن تطبيق +Disney مفقود. 

 

وكان موقع Electrek الإخباري قد أفاد أن شركة تسلا أبلغت ديزني بقرارها إزالة تطبيق +Disney من شاشات الفيديو دون توضيح سبب قيامها بهذه الخطوة.

 

ويتصاعد العداء بين إيلون ماسك وبوب إيجر علي خلفية اتهام الأخير له بـ “معاداة السامية” وأيضًا دعوته وتشجيعه الشركات الأخرى لعدم الإعلان على منصة X. 

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“والت ديزني يتقلب في قبره”.. إيلون ماسك يدعو لطرد رئيس شركة Disney

ومؤخرًا أعاد إيلون ماسك، نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء. 

 

وفي وقت سابق، دعا إيلون ماسك إلى “طرد” رئيس ديزني، بوب إيجر على الفور، وذلك بعد انضمام ديزني - والتي تعد أكبر شركة ترفيه في العالم-  إلى مقاطعة إعلانية لمنصة X المملوكة لـ ماسك.

 

وقال ماسك في سلسلة من التغريدات إن "والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب إيجر بشركته". مضيفًا "يجب أن يتم طرده على الفور."  

 

كما شن ماسك هجومًا مليئًا بالألفاظ النابية في قمة DealBook على المعلنين الذين انضموا إلى المقاطعة ومن بينهم بوب إيجر، مبررًا أن ما يحدث هو طريقة لابتزازه بالمال عن طريق وقف الإعلانات على X.  

   

 

 

 

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