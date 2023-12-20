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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: ما زلنا نحتاج لموجات تشددية بسعر الفائدة|فيديو

التضخم
التضخم

قال  الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه يجب  أن  يشهد إجتماع لجنة السياسة النقدية   الاجتماع القادم  رفع اسعار الفائدة  ومتابعة التشديد النقدي  لمحاصرة التضخم الذي إرتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف . 

تراجع معدلات التضخم إلى  35.9%  مقابل 38.1% في أكتوبر 


تابع  خلال     مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  "  شاشة  ON  :   هناك ضرورة  متابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدارالفترة الماضية   خاصة أن السياسة النقدية غير مستقة في إتجاه  التشديد  حيث بالامكان أن تلجأ  لرفع سعر الفائدة    أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه  إصدارات  نقدية ورفع السيولة 
مواصلاً : " هناك تيسير مالي وليس  تشديد مالي ومن ثم لابد أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في  أسرع وقت  ممكن  ..
وعن تراجع معدلات التضخم إلى  35.9%  مقابل 38.1% في أكتوبر  وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة    قال : " جانب من هذا التراجع سببه اثره   الاشاش لانه في الشهور الاخيرة من عام 2022  إرتفع بسبب تخفي الجنيه  ورغم أنه خلال الثلاثة اشهر  الماضية  تراجع نسبيا  وعلى الصعيد الشهري تراجع نسبيا  بفضل تدابير السوق التي إتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك  مازلنا بعيدين  جداً عن التضخم المستهدف "
مردفاً : إحنا لسه بعيد جداً عن الرقم المستهدف من التضخم الولايات المتحدة على سبيل المثال قامت  برفع  أسعار الفائدة 11 مرة عشان توصل بس للمستهدف   وكل دول العالم    تسير في إتجاه  إستهداف التضخم "
أتم  : " مازلنا نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.؟ إحنا لسه بعيد عن اسعار الفائدة الحقيقية  في المنافسة عن الدول التقدمة   نتيجة التضخم المحلي الكبير  محتاجين لاستقطاب  الاموال منها الساخنة  وكل أنواع الاستثمارات  حتى تدفقات الاموال  في البورصة كلها لديها  فرصة بديلة مرتفعة بسبب حمى التشديد النقدي المستمرة   في أوروبا وأمريكا  ".

الفائدة الخبير الاقتصادي مدحت نافع التضخم سعر الصرف

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