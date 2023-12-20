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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 4 آلاف جنيه.. موبايل شاومي ببطارية 5000 مللي أمبير

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 12C

يفضل الكثير من راغبي الشراء التركيز على هواتف شركة شاومي نظرًا لأنها تقدم هواتف ذكية مميزة تقدم مواصفات كبيرة مع أسعار تناسب محدودي الدخل، ويأتي هاتف Redmi 12C من أفضل الهواتف في هذه الفئة. 

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C 

وجاء Redmi 12C بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.

 

ويقدم Redmi 12C كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويمتلك Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

 

ويعمل Redmi 12C بمعالج من نوع  Mediatek MT6769Z Helio G85 من شركة ميديا تيك التايوانية، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت. 

 

سعر هاتف شاومي Redmi 12C 

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12C  في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف و199 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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