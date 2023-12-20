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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتكسرت فرحتي.. تعليق صادم لـ إبراهيم فايق عن هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

وقال إبراهيم فايق لـ كابتن شريف عبد المنعم: والله العظيم كنت مجهز حاجات لـ إمبارح واتكسرت فرحتي.

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .


الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة
يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

الاهلي
وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.
وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.

- الأهلي هزيمة الأهلي الاهلي و فلومينينسي الإعلامي إبراهيم فايق

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