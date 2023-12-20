بن غفير يتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بنشر معلومات غير صحيحة عن عنف المستوطنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير طالب وزير الدفاع بإيضاحات حول تقارير الجيش بشأن عنف المستوطنين .

وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتهم الجيش بنشر معلومات غير صحيحة عن عنف المستوطنين.

كانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة بالقطاع.



وقالت وزارة الصحة في غزة ،اليوم الاربعاء، بعد قصف إسرائيلي متواصل أن :"القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ 3 أيام هدفه تشريد 800,000 شخص".