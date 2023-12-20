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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك المساواة| عريضة جديدة للرئاسة الأوكرانية تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين

الرئاسة الاوكرانية
الرئاسة الاوكرانية

سُجلت عريضة جديدة في موقع المكتب الرئاسي الأوكراني تدعو لتعبئة النواب والمسئولين الأوكرانيين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في نص العريضة: "هناك ثغرات تشريعية تؤدي إلى ظروف غير متكافئة للتعبئة.. على وجه الخصوص، لا يخضع النواب الأوكرانيون... للتجنيد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة".


وأضاف معد العريضة أن ذلك "ينتهك المساواة أمام الواجبات الدستورية لجميع مواطني أوكرانيا. وحصلت الوثيقة حتى الآن على نحو 450 صوتا من أصل 25 ألفا مطلوبة للنظر فيها".


وكان عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، قد سجل عريضة بشأن تعبئة النواب والمسؤولين الأوكرانيين.

وفي أوائل ديسمبر الجاري حصلت العريضة على 25 ألف صوت اللازمة للنظر فيها من قبل رئيس البلاد.

وفي نهاية أغسطس الماضي، سجل دوبينسكي مشروع قانون في البرلمان لاستبعاد النواب من قائمة أولئك الذين لديهم تأجيل للتجنيد للخدمة العسكرية.

البرلمان الأوكرانى أوكرانيا تجنيد تعبئة

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