صندوق النقد يوافق على قرض للصومال بـ100 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد الصومال في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.

وقال الصندوق، في بيان رسمي نقلته أسوشيتيد فرانس برس، إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة.

وأوضح الصندوق أنّ هذه الأموال ستُصْرَف في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل، والتي تعاني صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.

وأضاف البيان: "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن، ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز النمو الشامل".

وأكّد الصندوق أنّ دعم الشركاء الدوليين "ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات" الصومالية.