أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاربعاء الموافق 20-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.7266 جنيه، والبيع 33.8856 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.1048 جنيه، والبيع 39.2844 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.032 جنيه، والبيع 23.1381 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5229 جنيه، والبيع 4.5447 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.9912 جنيه، والبيع 3.0052 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 3.0226 جنيه، والبيع 3.0397 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.6977 جنيه، والبيع 35.8638 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.3408 جنيه، والبيع 21.4863 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.7532 جنيه، والبيع 20.8916 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاربعاء 20 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاربعاء 20-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3345 جنيه و 100.3056 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3998 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1361 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري





سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4636 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.