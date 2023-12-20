قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة وغريبة في سماء غزة ووقوع عشرات الشهداء

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل مضيئة في سماء غزة بالتزامن مع قصف يستهدف مناطق عدة في القطاع.

وافاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية بوقوع عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على منزلين في جباليا شمالي غزة.



كانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف على مناطق متفرقة بالقطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة ،اليوم الاربعاء، بعد قصف إسرائيلي متواصل أن :"القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع منذ 3 أيام هدفه تشريد 800,000 شخص".

