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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: الكشف على 1500 مواطن مجانا بالقرى الأكثر احتياجًا.. صور

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية على المواطنين على مستوى قرى المحافظة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقال وكيل الوزارة أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى ميت الحوفيين التابعة لمركز بنها ، حيث تم الكشف خلالها علي 1500 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.
واضاف ان ذلك يأتى في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.
وتابع، أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة  - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - جلدية - رمد)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.
واضاف أن القافلة شملت وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

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القليوبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القوافل الطبية المجانية قوافل الطبية قافلة طبية مجانية محافظة القليوبية مختلف التخصصات محافظ القليوبية

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