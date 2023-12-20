توقف عن تناولها فورا.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تسير الدراسات إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه لا يوجد طعام أو مشروب يعد بمفرده سببًا مؤكدًا للإصابة بالسرطان، ولكن تأثير النظام الغذائي العام ونمط الحياة الصحي يلعب دورًا هامًا في الوقاية من السرطان.

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وفقا لما نشره موقع هيلثي ان هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد يتم ارتباطها بزيادة خطر السرطان تشمل:

1. اللحوم المصنعة: تُعتبر اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المدخن واللحم المعلب من أبرز الأطعمة المرتبطة بزيادة خطر السرطان، خاصة سرطان القولون. يُعتقد أن المواد المحافظة والنتروزامينات الموجودة في هذه اللحوم يمكن أن تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

2. الأطعمة المقلية: تُظهر بعض الدراسات أن تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.

3. المشروبات الكحولية: تناول الكحول بكميات كبيرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الكبد وسرطان الفم والحلق والمريء.

4. السكريات المكررة : تناول كميات كبيرة من السكريات المكررة والمشروبات المحلاة يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون وسرطان البنكرياس.

5. الأطعمة المخبوزة والمقرمشات: قد تحتوي الأطعمة المخبوزة والمقرمشات على مواد مسرطنة محتملة مثل الأكريلاميد، وهي مركبات تشكل عند تسخين الأطعمة الغنية بالنشا عند درجات حرارة عالية.

للوقاية من السرطان، يوصى بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. كما يجب تجنب التدخين والحد من تناول الكحول وممارسة النشاط البدني بانتظام والابتعاد عن العوامل السلبية المعروفة التي قد تزيد من خطر السرطان مثل التدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية الشمسية الزائدة.

ومن المهم أن نذكر أنه لا يوجد نظام غذائي أو طعام محدد يمكن أن يكون ضمانًا لعدم الإصابة بالسرطان ، يوصى دائمًا بالتشاور مع متخصصي الصحة واتباع نصائحهم فيما يتعلق بالوقاية من السرطان والحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.