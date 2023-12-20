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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة: علامة تظهر في الحمام تكشف نوعا من السرطان.. الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير.. سعر مجوهرات مي فاروق تثير الجدل في حفل ليلة أم كلثوم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

احترس .. هذه العوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الرئة

 

يعد سرطان الرئة من أشرس الأورام الخبيثة التى تدمر الجسم وتجعل الإنسان عرضة للموت لذا من المهم تجنب الأشياء التي تزيد احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث .

 

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

 

يتسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

 

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق الجوافة

 

ورق الجوافة هو أحد المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فهو غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

 

عوامل تؤدي لزيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث

 

البدانة في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) هي حالة شائعة وممكنة، خلال فترة انقطاع الطمث، تحدث تغيرات هرمونية في الجسم تؤثر على توزيع الدهون، وعلى الرغم من أن الزيادة في الوزن ليست ضرورية أو لازمة خلال هذه المرحلة، إلا أنها تحدث في بعض النساء.

 

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

 

نتيجة التهاب الجيوب الأنفية المزمن يحدث التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

 

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

 

 تشترك أعراض سرطان القولون والمستقيم مع عدد كبير من مشاكل الجهاز الهضمي، لذا من المهم إجراء الفحوصات الطبية فور الاشتباه في الإصابة.

 

مجوهرات ب 4 ملايين جنيه.. مي فاروق تثير الجدل بإطلالتها خلال حفل ليلة أم كلثوم

 

تألقت الفنانة مي فاروق خلال إحيائها حفل “ليلة أم كلثوم”، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وقد شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على أنستجرام، وقد ظهرت بإطلالتين ساحرتين وجذابتين.

 

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

 

شاركت الفنانة مريم الخشت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، وظهرت بإطلالة محتلفة وجذابة.

 

الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير جدا

 

تختلف مؤشرات سرطان الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه، وقد تعتمد الأعراض على مرحلة المرض وسرعة نمو الورم ومكانه.

 

أطعمة تدمر خصوبة المرأة وتسبب العقم

 

ترغب الكثير من النساء في معرفة الطرق التي ترفع مستوى خصوبة المرأة خاصة عندما يكون هناك تأخر في الإنجاب .

 

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

 

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة .

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