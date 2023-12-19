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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجوهرات ب 4 ملايين جنيه..مي فاروق تثير الجدل بإطلالتها خلال حفل ليلة أم كلثوم

مي فاروق
مي فاروق

تألقت الفنانة مي فاروق خلال إحيائها حفل “ليلة أم كلثوم”، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، وقد شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على أنستجرام، وقد ظهرت بإطلالتين ساحرتين وجذابتين.

 

سعر إطلالة مي فاروق في حفل “ليلة أم كلثوم”

 

وظهرت مي فاروق في الفقرة الأولى من الحفل بفستان طويل من الستان باللون الأسود منفوش من الأسفل، وبتصميم الكب وعليه شال بنفس لون وقماشة الفستان، وكان الفستان من تصميم مجموعة المصمم فؤاد سركيس، وقد وصل سعره إلى 26 ألف جنيه.

 

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وفي الفقرة الثانية من الحفل ظهرت مي فاروق بفستان أخضر ضيق بقصة جانبية على منطقة الصدر ووشاح طويل، وكان الفستان من تصميم أيمن اللحموني، ووصل سعره  إلى 70 ألف جنيه.

 

وتركت مي فاروق شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، وفي الفقرة الثانية قامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

واختارت مي فاروق لمسات ناعمة من المكياج، وقد اعتمدت في اختيارها على الألوان الترابية، وهو ما تناسب مع كلا الإطلالتين.

 

وتزينت مي فاروق فب الفقرة الأولى بمجوهرات من Sarana (كوليه وخاتم وأسورة) من الألماظ بـ4 ملايين جنيه، وفي الفقرة الثانية تزينت مي فاروق بقطعة اكسسوار "هاند ميد" ذهبية.

 

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق
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مجوهرات ب 4 ملايين جنيه..مي فاروق تثير الجدل بإطلالتها خلال حفل ليلة أم كلثوم

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