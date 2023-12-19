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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق الجوافة

ورق الجوافة
ورق الجوافة

ورق الجوافة هو أحد المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فهو غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

ونرصد لكم الآثار التى تحدث فى الجسم عند تناول ورق الجوافة، وفقا لما ذكره موقع هيلث. 

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مضادات الأكسدة:

يحتوي ورق الجوافة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والكيرسيتين وتلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في حماية الخلايا من التلف، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

الخصائص المضادة للالتهابات:

يمتلك ورق الجوافة خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد هذه الخصائص في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.

فوائد أخرى محتملة:

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، قد يكون لورق الجوافة أيضًا فوائد أخرى محتملة، مثل:

خفض مستويات السكر في الدم
تحسين صحة القلب
تقوية جهاز المناعة
مكافحة العدوى

ورق الجوافة تحسين صحة القلب امراض القلب المناعة جهاز المناعة خفض مستويات السكر صحة القلب

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