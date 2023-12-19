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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأكثر من 10 آلاف جنيه..

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

مريم الخشت
مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، وظهرت بإطلالة محتلفة وجذابة.

 

سعر فستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

 

وظهرت مريم الخشت بفستان باللون الكحلي طويل وبتصميم V من منطقة الصدر  وبياقة باللون الأبيض وبأزرار أمامية، وبنصف كم.

 

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وكان فستان مريم الخشت من تصميم العلامة التجارية Sandro، ووصل سعره إلى 415 دولار أي ما يعادل 13 ألف جنيه.

 

وتركت مريم الخشت خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة، وقامت بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع ترك بعض خصلات شعرها على وجهها.

 

وأكملت مريم الخشت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكشميري، مع الآي لاينر، والكحل والآي شادو بألوان تراببة.

 

وتزينت مريم الخشت ببعض الاكسسورات الراقية، فأختارت قلادة وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت
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