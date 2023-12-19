أطعمة تدمر خصوبة المرأة وتسبب العقم

ترغب الكثير من النساء في معرفة الطرق التي ترفع مستوى خصوبة المرأة خاصة عندما يكون هناك تأخر في الإنجاب

ووفقا لما جاء في موقع everydayhealth نرصد لكم اهم الأطعمة التي تدمر خصوبة المرأة

أنواع من السمك

الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق و ربما سمعت أن الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق تعتبر أمرًا محظورًا للحمل.

تناول الكثير من الزئبق يمكن أن يؤثر على الخصوبة و أظهرت الأبحاث وجود صلة بين العقم وارتفاع مستويات الزئبق.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الزئبق يتم تخزينه في الجسم، لذلك حتى لو كنت حريصة على اتباع الإرشادات الخاصة باستهلاك الأسماك أثناء الحمل، فقد يتعرض طفلك للأذى بسبب الزئبق الذي تناولته قبل الحمل لذا تجنبي تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق عندما تحاولين الحمل، بما في ذلك سمك أبو سيف، والماكريل، وسمك البلاط، والتونة لأنها تخفض خصوبة المرأة.

الدهون المتحولة:

تظهر بعض الأبحاث أنه كلما زاد عدد الدهون المتحولة في النظام الغذائي للنساء وزادت فرص إصابتها بعقم التبويض وتدمر خصوبة المرة توجد الدهون المتحولة وتسمى أيضًا الزيوت المهدرجة أو المهدرجة جزئيًا في الأطعمة المصنعة والمقلية.

اقرأ ملصقات التغذية بعناية للتحقق من وجود الدهون المتحولة حتى تتأكد من تجنبها وأثناء قيامك بذلك، ابتعد في الغالب عن الدهون المشبعة بجميع أنواعهاو احصل على الدهون بطريقة صحية مثل زيت الكانولا، زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، المكسرات، الأفوكادو

الكافيين

يمكن أن تؤدي عادة تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى إضعاف خصوبة المرأة بشكل كبير ولقد ربطت الدراسات بين تناول الكثير من الكافيين وانخفاض الخصوبة وزيادة خطر الإجهاض و يعتبر تناول ما يصل إلى 200 ملج يوميًا آمنا