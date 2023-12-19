عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

مضاعفات تصيبك نتيجة
مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية

نتيجة التهاب الجيوب الأنفية المزمن يحدث التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

 

مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية

 

ويمنع التهاب الجيوب الأنفية المزمن الشائع من تصريف المخاط، مما تؤدي إلى انسداد الأنف، وقد يصعب التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

 

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

انتبه.. علامات وأعراض تشير إلى التهاب الزائدة الدودية

 

ونادرًا ما تحدث مضاعفات خطيرة نتيجة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك: الطبي، وقد تشمل:

_ مشكلات في الرؤية :

إذا وصل التهاب الجيوب الأنفية إلى تجويف العين، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الرؤية أو ربما فقدان البصر.

 

مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية

 

_ الالتهابات:

 ليست من المضاعفات الشائعة، ولكن قد ينتقل التهاب الجيوب الأنفية الشديد إلى الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي، ويُطلَق على هذه الحالة التهاب السحايا، وهناك حالات عدوى خطيرة أخرى قد تنتشر إلى العظام، وتُعرف بالتهاب العظم والنقي، أو قد تنتشر إلى الجلد، وتُعرف بالتهاب النسيج الخلوي.

الجيوب الانفية التهاب الجيوب الانفية الأنف المخاط التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

سهلة وسريعة.. طريقة عمل سلطة فيستا الدجاج

نشرة المرأة والصحة.. تداعيات خطيرة مرتبطة بالتدخين تؤثر على الكبد.. مرض يصيب أصابع اليدين والقدمين في البرد.. أعراض شائعة لالتهاب الجيوب الأنفية

وصفة من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مختوم اللحم

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

من المطبخ العربي.. طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

ترشيحاتنا

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

كتائب القسام تقصف مطار كريات شمونة شمال إسرائيل بـ12 صاروخا

رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي على ضرورة توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة ساجرادا في الكونفيدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ