عوامل تؤدي لزيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث

البدانة في مرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس) هي حالة شائعة وممكنة، خلال فترة انقطاع الطمث، تحدث تغيرات هرمونية في الجسم تؤثر على توزيع الدهون، وعلى الرغم من أن الزيادة في الوزن ليست ضرورية أو لازمة خلال هذه المرحلة، إلا أنها تحدث في بعض النساء.

عوامل يمكن أن تسهم في زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث

كشف موقع هيلثي عن عدة عوامل يمكن أن تسهم في زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث، وتشمل:

تغيرات الهرمونات: تنخفض مستويات هرمون الاستروجين خلال سن اليأس، وهذا التغيير الهرموني يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن في مناطق معينة، مثل البطن والوركين.

تباطؤ معدل الأيض: مع تقدم العمر، يمكن أن يبطئ معدل الأيض الأساسي للجسم، مما يعني أنه يستغرق وقتًا أطول لحرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة.

تغيرات النمط الحياتي: قد يحدث تغيير في نمط الحياة خلال فترة انقطاع الطمث، مثل النشاط البدني الأقل أو التغذية غير السليمة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

للتحكم في زيادة الوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث، يمكن اتباع بعض النصائح التالية:

الحفاظ على نمط حياة صحي: اتبع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة. يساعد التمرين الرياضي على حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

السيطرة على الإجهاد: حاول إدارة مستويات الإجهاد النفسي والعاطفي، فالإجهاد المستمر يمكن أن يؤثر على النمط الغذائي والوزن.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو تجد صعوبة في إدارته، فمن المهم استشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على النصائح والتوجيه اللازم.