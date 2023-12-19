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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: إنهاء الحرب في غزة مرهون بقرار واحد من حماس

أمريكا
أمريكا

قال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن الدولي، روبرت وود، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس الفلسطينية يمكن أن تنهي الحرب بإطلاق سراح الرهائن.

وأوضح  المندوب الأمريكي، أن “هجمات المستوطنين بالضفة بدأت قبل هجوم حماس”.

ولفت إلى أن “الأطراف الإقليمية مثل الحوثيين يجب ألا تتدخل لتقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وكان قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال اليوم الثلاثاء، إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة.

وحسب “رويترز”، قال القيادي في حماس، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

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وقال هرتسوج، لسفراء الدول في إسرائيل وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون معا أكثر من 80 دولة حول العالم، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلى أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس.

حماس مجلس الأمن الدولي الرهائن

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