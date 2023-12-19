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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند لـ نتنياهو: حرية الملاحة حاجة عالمية أساسية

نتنياهو ومودي
نتنياهو ومودي

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث مع رئيس الوزراء الهندي  ناريندرا مودي بشأن تهديدات الحوثين في لسفن الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

ووفقا للوسائل العبرية فقد تحدث نتنياهو مع مودي حول أهمية تأمين حرية الملاحة في مضيق باب المندب الذي تعرض للتهديد من قبل الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.

وقال مودي بحسب وسائل الإعلام إن "حرية الملاحة حاجة عالمية أساسية يجب ضمانها".

كما ناقش الطرفان تعزيز استقدام العمال من الهند إلى إسرائيل، وذلك على خلفية التخوف من عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل ونقص الأيدي العاملة، بحسب بيان لمكتب نتنياهو.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الليلة الماضية رسميًا عن عملية متعددة الجنسيات لحماية طرق التجارة في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين، وذلك على خلفية الهجمات المتكررة ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأعلن أوستن أن جميع الدول المشاركة ستنفذ عمليات دورية في البحر الأحمر وخليج عدن. وستشارك في العملية بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تهديدات الحوثين سفن الشحن الإسرائيلية البحر الأحمر

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