الخارجية تعلن عقد اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنه في إطار المتابعة الدورية لعلاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية، عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً اليوم 19 ديسمبر 2023، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المصرية في عدد من الدول، والخطوات اللازمة لتذليل ما يواجه بعضها من صعوبات، وبما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة ويعزز من علاقات التعاون بين مصر ودول القارة.