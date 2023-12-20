انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الانقطاع الكامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا من عائلة واحدة، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.