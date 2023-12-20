عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدمر الفلاجشيب.. Nubia تطلق هاتفا رائدا بكاميرات لا مثيل لها

Nubia Z60 Ultra
Nubia Z60 Ultra

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا هاتفها الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra، وهو هاتف رائد مزود بنظام كاميرا فريد، ولأول مرة على جهاز من صنع ZTE، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت نوبيا الهاتف الرائد Nubia Z60 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

 

وحش الألعاب الجديد.. نوبيا تطلق هاتف Red Magic 9 Pro عالميا

بطارية 6500 مللي أمبير.. نوبيا تطلق موبايل خارق للألعاب بـ24 ألف جنيه

 

مميزات هاتف Nubia Z60 Ultra

وتحتوى الشاشة على كاميرا أمامية مدمجة أسفلها بدقة 12 ميجابكسل مع 2.24 ميكرومتر بكسل وكثافة 400 بكسل في البوصة، وتحتوي كاميرا UDC على شريحة عرض خاصة بها ومحرك استشعار عميق يعمل بالذكاء الاصطناعي.

Nubia Z60 Ultra

ويعتبر نظام الكاميرا من أبرز مميزات هاتف Nubia Z60 Ultra.

وتحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر سوني IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مثبتة بصريا مقاس 35 مم f / 1.6.

وللحصول على لقطات أوسع، تحتوي الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع مقاس 18 مم f/1.8 مع تركيز بؤري تلقائي وتثبيت بصري ثلاثي المستويات، وهي ميزة فريدة لهذا النوع من العدسات.

المستشعر الموجود خلف الكاميرا فائقة الاتساع عبارة عن وحدة كبيرة مقاس 1 / 1.56 بوصة بدقة 50 ميجابكسل.

ويتميز نظام الكاميرا بعدسة زوم عبارة عن وحدة مقاس 85 مم مزودة بتقنية OIS وجهاز التصوير OmniVision OV64B الشهير بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2.0 بوصة.

ويعمل هاتف Nubia Z60 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750.

Nubia Z60 Ultra

ويتم تشغيل هاتف Nubia Z60 Ultra، ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع نظام MyOS الخاص بشركة نوبيا في الأعلى.

ويتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra، باللون الأسود أو الفضي أو الرمادي، وبأربعة تكوينات مختلفة تشمل طرازات بسعة: 8 + 256 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت، و12+ 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وهو متاح للبيع من خلال موقع Nubia الرسمي، وسيبدأ الشحن في 29 ديسمبر، وسيكون الهاتف متاحًا في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة والمكسيك للبيع بسعر يبدأ من 599 دولارا (أي ما يعادل 18.506 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Nubia Z60 Ultra
Nubia نوبيا Nubia Z60 Ultra نوبيا Z60 الترا سعر نوبيا Z60 الترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

مفاجآة .. موديست يتجه للاعتزال في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

أجهزة Galaxy Z الأقدم تتلقي أندرويد 14 من سامسونج

وحوش الألعاب.. مقارنة بين Red Magic 9 Pro وآسوس ROG Phone 7 Ultimate

موبايل جبار بأداء الفلاجشيب.. أقوى هاتف منافس لـ سامسونج شاومي من ريلمي

قبل إطلاقه عالميا.. اعرف مميزات وسعر تحفة وان بلس OnePlus 12

موبايل Realme Narzo 60 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

كاميرا 50 ميجا بكسل.. سامسونج تطرح موبايل 5G جديد بـ8300 جنيه

بعمر بطارية جبار.. فيفو تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

بميزة وضع الشبح .. كيفية تنزيل الإصدار الأخير من واتساب بلس الأزرق

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح

عبر قصفهم بالقنابل الفتاكة.. الاحتلال يدفع أهالي غزة إلى الموت الجماعي

«التعليم العالي»: المركز القومي للبحوث يحتل صدارة تصنيف «سيماجو» الإسباني

صبحي يهنئ اتحاد الإسكواش والمنتخب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات المهمة

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ