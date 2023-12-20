مدمر الفلاجشيب.. Nubia تطلق هاتفا رائدا بكاميرات لا مثيل لها

أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسميا هاتفها الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra، وهو هاتف رائد مزود بنظام كاميرا فريد، ولأول مرة على جهاز من صنع ZTE، ومقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت نوبيا الهاتف الرائد Nubia Z60 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

مميزات هاتف Nubia Z60 Ultra

وتحتوى الشاشة على كاميرا أمامية مدمجة أسفلها بدقة 12 ميجابكسل مع 2.24 ميكرومتر بكسل وكثافة 400 بكسل في البوصة، وتحتوي كاميرا UDC على شريحة عرض خاصة بها ومحرك استشعار عميق يعمل بالذكاء الاصطناعي.

Nubia Z60 Ultra

ويعتبر نظام الكاميرا من أبرز مميزات هاتف Nubia Z60 Ultra.

وتحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر سوني IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مثبتة بصريا مقاس 35 مم f / 1.6.

وللحصول على لقطات أوسع، تحتوي الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع مقاس 18 مم f/1.8 مع تركيز بؤري تلقائي وتثبيت بصري ثلاثي المستويات، وهي ميزة فريدة لهذا النوع من العدسات.

المستشعر الموجود خلف الكاميرا فائقة الاتساع عبارة عن وحدة كبيرة مقاس 1 / 1.56 بوصة بدقة 50 ميجابكسل.

ويتميز نظام الكاميرا بعدسة زوم عبارة عن وحدة مقاس 85 مم مزودة بتقنية OIS وجهاز التصوير OmniVision OV64B الشهير بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2.0 بوصة.

ويعمل هاتف Nubia Z60 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750.

Nubia Z60 Ultra

ويتم تشغيل هاتف Nubia Z60 Ultra، ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع نظام MyOS الخاص بشركة نوبيا في الأعلى.

ويتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra، باللون الأسود أو الفضي أو الرمادي، وبأربعة تكوينات مختلفة تشمل طرازات بسعة: 8 + 256 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت، و12+ 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وهو متاح للبيع من خلال موقع Nubia الرسمي، وسيبدأ الشحن في 29 ديسمبر، وسيكون الهاتف متاحًا في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة والمكسيك للبيع بسعر يبدأ من 599 دولارا (أي ما يعادل 18.506 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.