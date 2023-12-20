قرار مفاجئ.. شوبير يكشف مصير موديست مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير لاعب الأهلي موديست في الاستمرار مع الفريق.

وقال عبر تصريحات اذاعية: “كولر مصمم على استمرار موديست بالنادي الأهلي، مراهن عليه وطالب بعدم مهاجمة اللاعب”.

خسارة الأهلي

عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة



ويتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.