إسرائيل تعدم عشرات المدنيين في غزة بعد مداهمة منازلهم.. حقائق كارثية

قال المرصد الأورومتوسطي، اليوم الأربعاء :"تلقينا شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميدانية تقترفها قوات إسرائيلية بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم بغزة".



وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل أعدمت 15 فردا من عائلات عنان والغلايني والعشي والشرفا بالرصاص في غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا من عائلة واحدة، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.