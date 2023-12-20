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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان ينصبان على مواطنين فى 7 ملايين جنيه بالغربية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى المتمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية). 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7) مليون جنية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة شراء السيارات غسل الاموال مكافحة الجريمة

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