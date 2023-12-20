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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسبابه.. معلومات لا تعرفها عن الحب من طرف واحد

الحب من طرف واحد
الحب من طرف واحد

الحب من طرف واحد هو مصطلح يشير إلى الحالة التي يشعر فيها شخص واحد بمشاعر الحب تجاه شخص آخر، بينما الشخص الآخر لا يشعر بنفس المشاعر تجاهه. 

يعتبر الحب من طرف واحد تجربة صعبة ومؤلمة، حيث يمكن أن يتسبب في الإحباط والحزن للشخص الذي يحب بلا مقابل، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”. 

قد يكون الحب من طرف واحد ناتجًا عن عدة أسباب، مثل عدم تبادل الشخص الآخر للمشاعر نفسها، أو وجود اختلافات في الاهتمامات والقيم بين الشخصين، أو حتى وجود عوائق خارجة عن إرادتهما تمنع تكوين علاقة عاطفية متبادلة.

من الطبيعي أن يشعر الشخص الذي يحب من طرف واحد بالحزن والألم، وقد يواجه صعوبة في التعامل مع هذه الحالة. من الأمور التي يمكن للشخص القيام بها لتخفيف الألم هو البحث عن الدعم العاطفي من أصدقائه وأفراد عائلته، والتعبير عن مشاعره بصدق وصراحة مع الشخص المعني إذا كان ذلك مناسبًا.

من الجيد أيضًا أن يحاول الشخص القيام بأنشطة تساعده على التركيز على نفسه وتحقيق الراحة النفسية، مثل ممارسة الرياضة والاهتمام بالهوايات والاستمتاع بوقته بأنشطة تساعده على الاسترخاء والتحسين الشخصي.

على المدى البعيد، قد يكون من الأفضل للشخص أن يبحث عن فرص جديدة ويفتح قلبه لاحتمالات الحب المتبادل في المستقبل. إن العثور على شخص يشاركك المشاعر والاهتمامات والقيم يمكن أن يؤدي إلى علاقة صحية ومتبادلة.

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