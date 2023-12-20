عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الذكاء الاصطناعي واستخداماته.. ورشة عمل بمياه الشرب في الجيزة

صدى البلد

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ورشة عمل بعنوان"الذكاء الاصطناعي واستخداماته بقطاع المياه"، وتأتى هذه الورشة في إطار سعي الشركة القابضة، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، إلى مواكبة أحدث التقنيات والوسائل العالمية في مجال تشغيل وصيانة وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة الشركات التابعة، حيث تناول برنامج الورشة إلقاء الضوء على كيفية التشغيل الأمثل للمحطات باستخدام تطبيق أندرويد؛ تعزيزاً لتطبيق سياسة التحول الرقمي.

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الذكاء الاصطناعي تقنية أساسية لمستقبل مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لدية القدرة علي تحسين مراقبة جودة المياه في محطات المعالجة، وتحسين عمليات الصيانة الوقائية للمعدات، ويضمن تقديم افضل خدمة للمواطنين.

وقال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أن استخدام التطبيقات له الأثر الكبير في التعامل مع منسوبات النيل المختلفة وضمان صول المياه الى المأخذ.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ٤٠ مهندساً وكيميائياً من شركات: مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمنيا وسوهاج، وشركتي مياه القاهرة والإسكندرية، ومحاضرين من الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الشركات، الأمر الذي له بالغ الأثر في رفع الكفاءة وتطوير المهارات، وكذا تدريب العنصر البشري على أحدث البرامج التدريبية المتخصصة بما يعزز من تطبيق سياسة التحول الرقمي.

استخدام الذكاء الاصطناعى استخدام التطبيقات الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

خطوات عاجلة عقب الانتخابات الرئاسية.. كيف ستتحرك الدولة لحل الأزمة الاقتصادية؟

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إمام عاشور والشحات.. القائمة المبدئية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

هل تهاجم أمريكا الحوثيين؟.. صحيفة عبرية تكشف سيناريوهات التصعيد في البحر الأحمر

لجان إخوانية.. أحمد موسى لـ محمد صلاح: لا تهتم بأي هجوم وكلنا فخورون بك

جحيم غير صالح للحياة| مستقبل مرعب ينتظر كوكب الأرض.. ماذا سيحدث؟

النواب يوافق على مشروع قانون ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ بمنطقة «ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ»

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

فيديو

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ