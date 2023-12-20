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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قطع الصلاة في الحرم خوفا على الأبناء من الضياع

صدى البلد

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز قطع الصلاة فى الحرم حتى يتم اللحاق بالابن أو ابنته التى كادت أن تضيع؟”.

 

وقال الدكتور علي جمعة إن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصلاة لم يأمرنا بترك المسئوليات.

 

وأضاف علي جمعة ردا على السؤال: أنه لو كان هناك شخص يصلى فى الحرم وسوف يضيع ابنه أو ابنته، فعليه أن يخرج من الصلاة ويبحث عنه ويضعه في حضنه وبعد ذلك يصلي.

وأوضح علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أن هذا أمر مقرر بالفطرة والدين وكل شيء.

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حكم حمل الأم طفلها أثناء الصلاة 

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في أحيان كثيرة تضطر الأم أن تحمل طفلها أثناء أدائها للصلوات، وتصلي وهي تحمله في القيام والركوع والسجود، حماية له أو خوفًا عليه.

وأضاف وسام، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الشرع أجاز للمرأة
إذا كانت تصلى وإضطرت أن تحمل طفلها فلا حرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة، طالما ان حركتها فى الصلاة قليلة.

هل يجوز قطع الصلاة لتلبية نداء أمي المسنة

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  مضمونة: أمي سيدة كبيرة في السن وقد تحتاجني وأنا أصلي.. فهل يجوز قطع الصلاة لتلبية ندائها؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه متى يمكن للمصلي قطع الصلاة ومتى يمكن مواصلة الصلاة وتأجيل نداء الأم إلى الانتهاء من الصلاة، فقال في الدرجة الأولى إذا كنت تصلين نفلا وكانت الأم في حاجة اليك فيجب عليك الخروج من هذه الصلاة وهي سنة أو نفل لتلبية ندائها.

وتابع: أما ما يجب فعله فى الدرجة الثانية فيجب التفريق بين حالة الضرورة وحالة الحاجة، فإذا كان نداء الأم في صلاة الفرض لضرورة فيجب قطع الصلاة لتلبية حاجة الأم كأن يصبها مكروه ويجب أن يلحق بها أحد كأن تسقط من على السرير أو ما شابه ذلك من المخاطر، أما إذا كان النداء يجوز معه التأجيل فيجب استكمال الصلاة ثم تلبيه ندائها.

حكم حمل الأم طفلها أثناء الصلاة هل يجوز قطع الصلاة لتلبية نداء أمي المسنة

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