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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 تجار مخدرات يغسلون 175 مليون جنيه في المنصورة| تفاصيل

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

 قدرت تلك الممتلكات بـ(175 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر العقارات والأراضي النيابة العامة المواد المخدرة تجار مخدرات شراء العقارات غسل أموال

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