ضبط 25 ألف كتاب تعليمى بدون تفويض داخل مخزن بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وضبط مالك المخزن ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على ( 25000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.