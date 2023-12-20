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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب دفعة جديدة من برنامج المرأة تقود في المحافظات

صدى البلد

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ يوم الأحد الماضي ـ فعاليات الأيام التدريبية الأولى للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بمقر الأكاديمية، وذلك عقب انتهاء المرحلة السابعة للدفعة الأولى من نفس البرنامج الذي يهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. 


وتقدم الأكاديمية برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة".
وبدأ متدربات الدفعة الثانية البالغ عددهن (350) سيدة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، الأيام التدريبية بالعديد من المحاور والموضوعات المختلفة التي تختص بشكل رئيس في الاستثمار في قدرات المرأة المصرية من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، إلى جانب خلق فرص حقيقية للمشاركة الفاعلة والمستمرة في المجتمع داخليًا وخارجيًا.
وقد شارك في المرحلة السابعة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظات مطروح والوادي الجديد والغربية عدد (276) سيدة، حيث تلقت المتدربات خلال البرنامج تدريبات مكثفة في مجموعة من المجالات، من بينها مهارات القيادة والإدارة، ومهارات التواصل والاتصال، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وتحرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يمثل برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية واكتسابها المعارف والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وخلال الأيام القادمة، تستعد الأكاديمية لإطلاق مراحل جديدة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بكافة أنحاء الجمهورية، حيث لقى البرنامج استحسانًا كبيرا وإشادات واسعة من السيدات المصريات بكافة محافظات الجمهورية.

عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية:


يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـمفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.
متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.
صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن. 
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
للمزيد من المعلومات برجاء التواصل على الإيميل التالي:
[email protected]

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