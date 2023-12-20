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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البلوفر الأخضر موضة العصر وسر جمالك.. تعرفي علي طريقة تنسيقه مع ملابسك

تنسيق البلوفر الأخضر
تنسيق البلوفر الأخضر

يعد اللون الأخضر  من الألوان الطبيعية الشائعة في الموضة منذ العصور القديمة، حيث كان يستخدم في الملابس والأقمشة والزخارف، وفى الآونة الأخيرة، وفى عصرنا هذا عاد اللون الأخضر إلى الموضة مجدداً إذ أصبح من الألوان المفضلة لدى كثير من النساء.

وأوضح  موقع stylecraze المتخصص في شؤون الموضة والجمال، أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة وجذابة من خلال تنسيق البلوفر باللون الأخضر  مع بنطال بأحد الألوان المحايدة مثل: “الأسود أو الأبيض أو الرمادي أو البيج”،


ويمكن تنسيق البلوفر الأخضر  مع مجموعة متنوعة من الملابس كما يلي:

الجينز للحصول على إطلالة كاجوال

أو الملابس ذات اللون الأخضر الآخرى مثل الأخضر الزيتوني أو الأخضر الفاتح.
أو الملابس ذات اللون البرتقالي للحصول على إطلالة جريئة ارتداء 

يجب اختيار البلوفر المناسب لشكل الجسم وفقا للتالي:

– يمكن للنساء ذوات الجسم النحيف اختيار البلوفرات ذات القصات الواسعة.

– يمكن للنساء ذوات الجسم الممتلئ اختيار البلوفرات ذات القصات الضيقة.

يجب اختيار البلوفر المناسب للأسلوب الشخصي، على سبيل المثال:

– يمكن للنساء اللواتي يفضلن المظهر الكلاسيكي اختيار البلوفرات ذات التصميمات البسيطة.

ـ يمكن للنساء اللواتي يفضلن المظهر العصري اختيار البلوفرات ذات التصميمات الجريئة.
مثل: “الأخضر الزيتوني أو الأخضر الفاتح”.

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أما مَن ترغب في إطلالة أكثر حيوية، فيمكنها تنسيقه باللون الأخضر العشبي مع درجات أخضر أخرى.

ومَن ترغب في إطلالة جريئة، فيمكنها تنسيق البلوفر باللون الأخضر  مع بنطال أو بلوزه باللون البرتقالي؛ إذ تتمتع  بطابع عصري يبرز شخصية المرأة ويعكس تميز أسلوبها وجمالها.

البلوفر الأخضر تنسيق البلوفر الأخضر الجينز اللون الاخضر الزخارف الموضة

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