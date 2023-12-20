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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تسليم 2 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تسليم طنين من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ، من خلال قوائم المستفيدين المعدة مسبقا بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، وبرعاية الدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

الأسر الاولى بالرعاية الاسر الاولى الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الجمهوري

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