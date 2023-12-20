هل سيستهدف الحوثيون أي دولة اخرى غير الاحتلال.. الإجابة لدى عبدالملك الحوثي

أكد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين أن تحرك بعض قوات من الجيش اليمني الموالي له ضد الاحتلال لا يستهدف أي دولة اخرى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين: لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو.

واضاف :"نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا"، ذاكر ان العار والخزي لكل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتدعمه.



واكد على أن تحركه ليس ضد أحد : "تحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها ومخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني".

وأردف بأن الأمريكي أعلن عن تحرك لحماية السفن الإسرائيلية وهو الآن يورط الآخرين بحمايتها، كما يعلم الأمريكي أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا وليس للملاحة الدولية.



وأعتبر أن الأمريكي ينتهك حقوق الدول المطلة على البحر الأحمر و"علينا أن نتحرك ضد الموقف الأمريكي العدواني لأنه يضر بالملاحة الدولية وعلى الدول الأخرى ألا تورط نفسها وتضحي بنفسها خدمة لإسرائيل".



ذكر الحوثي "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل وهذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر".

ولفت إلى أن "بعض الدول تحاول منع صواريخنا وطائراتنا المسيرة من الوصول للعدو الإسرائيلي".

واكد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين انه " لم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو".

وقال زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي ان الجيش الإسرائيلي جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية.



وأضاف بان الموقف من دعم فلسطين موحد وعليه إجماع شعبيا وسياسيا في بلدنا.



واعتبر الحوثي ان الجيش الإسرائيلي يقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات.

