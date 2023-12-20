روسيا تتدخل لمنع التصعيد علي الحدود بين إسرائيل ولبنان.. تفاصيل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "'نحن نبذل كل ما في وسعنا لمنع المزيد من تصعيد التوترات والأعمال العدائية في المنطقة.. الوضع في منطقة الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل مرتبط مباشرة بما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا ترحب بالدور المتنامي لدول الشرق الأوسط في حل مشاكل المنطقة.

وأضاف لافورف، في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الروسي العربي في المغرب: "بشكل عام، نرحب بالتوجه المتزايد لزيادة دور دول الشرق الأوسط في الجهود الرامية إلى حل مشاكل منطقتها".

وأشار لافورف ، إلى أن "هذا النهج مكن بالفعل من التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وتسريع عملية التطبيع الشامل بين سوريا وجيرانها العرب من خلال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"