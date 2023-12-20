عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن لدى موسكو العديد من المجالات التي يمكن تطويرها مع العالم العربي.

وأضاف الوزير الروسي أن علاقات الجانبين تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وأكد لافروف، خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الروسي المنعقد بمدينة مراكش المغربية، أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها.


كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال اليوم، الأربعاء، إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لسكان قطاع غزة.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، ما سيؤدي إلى سلام دائم.

وقال لافروف: "عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، وهناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية من أجل مصالحها وتأجيج الكراهية في المنطقة".

وعلق وزير الخارجية الروسي قائلا: "العنف الذي نشهده في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون أصلا من الحصار الإسرائيلي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية عملها ضد الحوثيين

وزير الأمن الإسرائيلي: هذا ليس وقت هدنة إنه وقت الحسم

3 تجار مخدرات يغسلون 175 مليون جنيه في المنصورة| تفاصيل

صفقه ضخمه.. عاصبة تحاول تهريب مخدرات بـ 34 مليون جنيه خارج البلاد| تفاصيل

لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل

لقاء عاجل بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره القطري في الدوحة| ماذا يجري؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ