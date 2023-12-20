لافروف: علاقاتنا مع الدول العربية تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن لدى موسكو العديد من المجالات التي يمكن تطويرها مع العالم العربي.

وأضاف الوزير الروسي أن علاقات الجانبين تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وأكد لافروف، خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الروسي المنعقد بمدينة مراكش المغربية، أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها.



كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال اليوم، الأربعاء، إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لسكان قطاع غزة.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، ما سيؤدي إلى سلام دائم.

وقال لافروف: "عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف في المنطقة، وهناك قوى خارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية من أجل مصالحها وتأجيج الكراهية في المنطقة".

وعلق وزير الخارجية الروسي قائلا: "العنف الذي نشهده في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون أصلا من الحصار الإسرائيلي".