سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية في غزة.

وقالت سرايا القدس، فبي بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ثاقب "برميلية" في قوة صهيونية راجلة وجرافة عسكرية شرق حي الشجاعية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها، ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.