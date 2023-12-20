كتائب القسام تعلن تفجير فتحة نفق في جنود من جيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، تفجير فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من الاحتلال نحوها ووقع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأمس، الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، تفجير منزل تحصن به 7 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.