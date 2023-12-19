ضربات قوية.. كتائب القسام تعلن تفجير منزل داخله عدد من جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، تفجير منزل تحصن به 7 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال إسرائيل.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “أطلقنا رشقة صاروخية مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.