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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطالب الجامعات بتأجيل بدء العام الدراسي حتى منتصف يناير

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن خلال الأيام الأخيرة، اتصل جيش الاحتلال الإسرائيلي برؤساء المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وطلب تأجيل بدء العام الدراسي حتى منتصف يناير.

ووفقا للصحيفة فأن ذلك ياتي حرصاً على عدم الإضرار بالطلبة العاملين في الاحتياط.

وفي جلسة استماع عقدت اليوم الثلاثاء في لجنة التعليم بالكنيست، قال رئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، أرييه تسافان، إنه يعارض الخطوة، وأن التأجيل الآخر قد يعرض العام الدراسي بأكمله للخطر، بما في ذلك الإضرار بحصة الطلاب. الأطباء والمهندسين والأخصائيين الاجتماعيين الذين تحددهم الدولة.

وبحسب الصحيفة كان من المفترض أن يفتتح العام الدراسي في منتصف شهر أكتوبر، ووفقاً لأحدث الخطوط العريضة، فمن المتوقع أن تفتح معظم الجامعات الإسرائيلية أبوابها في نهاية الشهر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي رؤساء المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تأجيل بدء العام الدراسي لجنة التعليم بالكنيست الجامعات الإسرائيلية

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